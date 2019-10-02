Стычка на границе. Задержаны подозреваемые в нападении на сотрудников ГКНБ

По факту хулиганства на КПП «Чалдовар» в Панфиловском районе задержаны трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что по факту стычки сотрудников ГКНБ с местными жителями возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

«Задержаны трое жителей села Чалдовар 29-летний Б.А., 26-летний Т.Б. и 23-летний А.Ч. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Проводится ряд следственных и оперативных мероприятий по установлению других причастных лиц к этому преступлению. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается», — отметили в ГУВД.

Напомним, что 28 сентября на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» сотрудников ГКНБ во время оперативно-разыскных мероприятий избили местные жители. Для того чтобы прекратить потасовку, работники Погранслужбы стреляли в воздух.