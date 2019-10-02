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Общество

Родители протестуют против поборов в школах и вышли на митинг к «Белому дому»

Фото 24.kg. Председатель ОО «Кыргызстан аялдары» Замира Мамбетова

В Бишкеке у «Белого дома» собрались родители школьников из всего Кыргызстана, не довольные школьными поборами.

Они планировали провести митинг, но сотрудники милиции показали им решение суда об ограничении акций протеста на проспекте Чуй, и предложили уйти в сквер имени Горького.

«Нам пообещали, что из правительства придет комиссия, мы решили дождаться ее здесь», — отметила организатор акции председатель ОО «Кыргызстан аялдары» Замира Мамбетова.

По ее словам, недавно министр выпустил приказ «О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики». «Однако такие же приказы подписывали его предшественники. В документе указано, чтобы учителя и директора не вмешивались. Но попечительские советы, родительские комитеты требуют деньги», — сказала глава ОО.

Конституция гарантирует бесплатное образование. Мы требуем, чтобы в приказ внесли полный запрет на любые сборы с родителей.

Замира Мамбетова

Другие родители добавили, что собирают на оплату техничек, охраны. «Почему мы должны нанимать охрану? У депутатов вон сколько охранников, почему для школ не могут выделить?» — возмущены они.
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