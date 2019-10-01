Несколько подозрительных сделок с имуществом экс-главы ФУГИ выявили журналисты

Журналисты нашли подозрительные сделки с имуществом экс-главы Фонда по управлению государственным имуществом Рената Тулебердиева и его родственников. Об этом сообщает Factcheck.kg.

Ранее СМИ установили, что Ренат Тулебердиев скрыл особняк в Царском селе. В ходе расследования выявлено еще несколько подозрительных сделок с недвижимым имуществом чиновника и его семьи.

Так, с 2010 по 2014 год Ренат Тулебердиев был директором госрезиденции № 1 управления делами президента КР. 6 июня 2012-го Девятая служба ГКНБ принимает дом по адресу: город Бишкек, микрорайон «Тунгуч», дом 64/1. Уже 15 июня квартиру в этом доме получил Ренат Тулебердиев. Причем оформлено соглашение о передаче, а не договор купли-продажи. На каком основании ныне глава ОАО «Национальная управляющая компания» получил недвижимость, неизвестно.

В 2013 году Ренат Тулебердиев эту служебную квартиру продал своему брату Таланту Тулебердиеву, в 2014-м недвижимость перешла в третьи руки, далее была еще трижды перепродана.

Еще несколько фактов приобретения имущества семьей Рената Тулебердиева обнаружилось в Иссык-Кульской области. Эта недвижимость принадлежала государству, находилась в ведении местных органов власти, а управлял ею ФУГИ. Ренат Тулебердиев руководил Фондом по управлению государственным имуществом с декабря 2017 года по август 2019-го.

Участок в 188 квадратных метров в курортной зоне в Чон-Сары-Ойском айыльном округе принадлежал Бюбюкаличе Исраиловой. 22 мая 2017 года она передает его во временное пользование брату Рената Тулебердиева Асхату. Через полгода он оформляет договор дарения на их мать Канымжан Омурову. А после опять же договором дарения участок переоформляется на ее племянника Жусупбекова Бактыбека Койчуевича.

Та же схема применяется и для отчуждения в пользу семьи Тулебердиевых гостевого дома, располагающегося на данном участке.

Еще один участок площадью 331 квадратный метр Канымжан Омурова получает договором купли-продажи. В дальнейшем он оформляется уже на тетю экс-руководителя ФУГИ Гульмиру Омурову.