Особняк в Царском селе скрыл экс-глава ФУГИ Ренат Тулебердиев

Особняк в Царском селе скрыл в своей налоговой декларации за 2016 год экс-глава ФУГИ Ренат Тулебердиев. Об этом сообщает Factcheck.kg.
По его данным, Ренат Тулебердиев сдавал две декларации о доходах, расходах и имуществе — за 2015-й (будучи генеральным консулом) и 2016-й (в должности первого заместителя управляющего делами президента).
В 2018 году Ренат Тулебердиев продал особняк своему дяде Омурову Бейшеналы Жусупбековичу. Его стоимость неизвестна.
назначен главой Национальной управляющей компании. Ранее он возглавлял ФУГИ.