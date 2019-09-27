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Общество

Особняк в Царском селе скрыл экс-глава ФУГИ Ренат Тулебердиев

Особняк в Царском селе скрыл в своей налоговой декларации за 2016 год экс-глава ФУГИ Ренат Тулебердиев. Об этом сообщает Factcheck.kg.

По его данным, Ренат Тулебердиев сдавал две декларации о доходах, расходах и имуществе — за 2015-й (будучи генеральным консулом) и 2016-й (в должности первого заместителя управляющего делами президента).

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg. Декларация Рената Тулебердиева за 2016 год
«В декларации за 2016 год Ренат Тулебердиев не указал весьма значительное имущество. В мае 2016-го он приобрел дом площадью 226 квадратных метров. Это двухэтажный особняк, находящийся по адресу улица Абдрахманова, дом 43/13 в районе, который в народе называют Царским селом», — отмечает Factcheck.kg.

В 2018 году Ренат Тулебердиев продал особняк своему дяде Омурову Бейшеналы Жусупбековичу. Его стоимость неизвестна.

Напомним, что в августе 2019-го Ренат Тулебердиев назначен главой Национальной управляющей компании. Ранее он возглавлял ФУГИ.
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