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Общество

Минкультуры познакомит молодежь с великими людьми Кыргызстана

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана запускает новый проект «Өзүңдү тааны» («Познай себя»). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, целью акции является популяризация выдающихся представителей отечественного искусства, спорта, литературы и других сфер, что приведет к повышению интереса граждан, прежде всего молодежи, к истории развития культуры, изучению биографии успешных личностей-соотечественников.

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Презентации состоялись в Кочкорском районе Нарынской области с участием известного кыргызского актера Болота Тентимишова и в Токтогульском районе Джалал-Абадской области с участием народного поэта Карбаласа Бакирова.

Как сообщило ведомство, молодежь не знает таких великих отечественных талантов, как Даркуль Куйукова, Бакен Кыдыкеева, Муратбек Рыскулов, Александр Мелентьев, Сабира Кумушалиева, Игорь Паклин, Ахмед Анарбаев, Каныбек Осмоналиев.

Планируется также подготовить ролики о великих личностях Кыргызстана.

Следующие мероприятия в рамках проекта «Өзүңдү тааны» состоятся в Бишкеке с участием народной артистки Кыргызской Республики Саламат Садыковой и в Баткене, где главным героем будет народный поэт Надырбек Алымбеков.
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