Минфин: Обыска в кабинете Бактыгуль Жээнбаевой не было

Обыск в кабинете министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой не производили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 26 сентября 2019 года проведено изъятие документов о нецелевом использовании денег Центром судебного представительства. Это происходило в кабинете, где хранятся документы для служебного пользования, в присутствии сотрудника Министерства финансов КР, а не в кабинете главы ведомства.

«Министр дала разрешение на изъятие. Следственные органы ГСБЭП в соответствии с УПК КР изъяли необходимые документы в рамках досудебного производства», — подчеркнули в Минфине.

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Министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву сегодня в 15.00 ждут в ГСБЭП на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о растрате бюджетных средств. Как сообщили 24.kg источники в правоохранительных органах, речь о крупной растрате Центром судебного представительства.

По версии источников, 6 миллионов сомов вместо положенных 1,5 миллиона центр получил по линии Министерства финансов в качестве дополнительных средств. Официально ситуацию ГСБЭП не комментирует.