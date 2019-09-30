10:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минфин: Обыска в кабинете Бактыгуль Жээнбаевой не было

Обыск в кабинете министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой не производили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 26 сентября 2019 года проведено изъятие документов о нецелевом использовании денег Центром судебного представительства. Это происходило в кабинете, где хранятся документы для служебного пользования, в присутствии сотрудника Министерства финансов КР, а не в кабинете главы ведомства.

«Министр дала разрешение на изъятие. Следственные органы ГСБЭП в соответствии с УПК КР изъяли необходимые документы в рамках досудебного производства», — подчеркнули в Минфине.

Читайте по теме
В кабинете министра финансов произвели обыск. Ее пригласили на допрос в ГСБЭП

Министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву сегодня в 15.00 ждут в ГСБЭП на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о растрате бюджетных средств. Как сообщили 24.kg источники в правоохранительных органах, речь о крупной растрате Центром судебного представительства.

По версии источников, 6 миллионов сомов вместо положенных 1,5 миллиона центр получил по линии Министерства финансов в качестве дополнительных средств. Официально ситуацию ГСБЭП не комментирует.
Ссылка:
просмотров: 554
Версия для печати
Материалы по теме
В кабинете министра финансов произвели обыск. Ее пригласили на допрос в ГСБЭП
Спирт, мобильные телефоны и ножи нашли у заключенных в колонии № 8
Наркотики, самогон, сотки. Что еще изъяли в колонии № 1 при обыске
При обыске в доме экс-главы службы внутренних расследований признали нарушения
Офицер спецназа «Пантера» водворен в СИЗО за хранение наркотиков
Михаил Саакашвили грозился прыгнуть с крыши. Полицейские его задержали
МВД Кыргызстана: В маркете «Боорсок» скандал из-за смены руководства
В Бишкеке в крупнейшем маркете «Боорсок» проводится обыск
Адвокаты правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» направили жалобу в Генпрокуратуру на «незаконные действия сотрудников ГКНБ»
Материалы, изъятые в ходе обыска офиса правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» в Оше, изучает следствие
Популярные новости
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из&nbsp;Кыргызстана Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
Вернется&nbsp;ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан Вернется ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Бизнес
&laquo;Народный&raquo; предстанет в&nbsp;новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг «Народный» предстанет в новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг
Насколько вы&nbsp;смартфонозависимы? Тест Насколько вы смартфонозависимы? Тест
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц