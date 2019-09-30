В центре Бишкека отключат воду. Какие детсады и школы не будут работать

В Бишкеке завтра не будут работать некоторые школы и детские сады из-за отключения воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, воду отключат с 9.00 до 17.00 в районе, ограниченном улицами Логвиненко, Фрунзе, проспектом Манаса и линией железной дороги.

Воды не будет:

в школе-гимназии № 70;

в частных школах «Билим Кенчи», «Абитуриент плюс»;

в детских садах № 47, 115, 184.

Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.