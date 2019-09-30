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Общество

В центре Бишкека отключат воду. Какие детсады и школы не будут работать

В Бишкеке завтра не будут работать некоторые школы и детские сады из-за отключения воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

По ее данным, воду отключат с 9.00 до 17.00 в районе, ограниченном улицами Логвиненко, Фрунзе, проспектом Манаса и линией железной дороги. 

Воды не будет:

  • в школе-гимназии № 70; 
  • в частных школах «Билим Кенчи», «Абитуриент плюс»;
  • в детских садах № 47, 115, 184.

Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.  
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