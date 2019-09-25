17:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Отключение воды. Какие школы и детские сады Бишкека завтра не будут работать

В Бишкеке завтра не будут работать школы и детские сады в связи с отключением воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Воду отключат с 9.00 до 15.00 в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Туголбая Ата, Панфилова и Ибраимова в связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «Кок-Джар» и магистральных водоводах.

Воды не будет:

• в лицее № 5, школах № 6, 67, 30, 24, 28, «Звездочка», национальной компьютерной гимназии № 5;
• в детских садах № 145, 178, 35, 124, 61, 31.

Все медицинские центры принимают горожан в штатном режиме, но в центрах семейной медицины № 4, № 10 прекратят забор анализов, а в родильном доме № 1 отменили плановые операции, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.
Ссылка:
просмотров: 670
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат парламента не понимает, зачем для горячего питания в школах нужен закон
В школах Кыргызстана ученики не могут правильно написать даже слово «что»
В школе на ребенка упали ворота. Директор, завуч и учителя получили выговор
Родительские школьные чаты. Инструкция по выживанию
Родители учеников Военно-Антоновской школы вышли на митинг против поборов
В Бишкеке больше половины школ построены 70 лет назад
Меценат из Нарынской области готов отдать сельский клуб под школу
В школах собирают деньги на половые тряпки, веники и зарплату уборщицам
В селе Кок-Джар прорвало водопроводную трубу. Неделю не могут отремонтировать
Полпред правительства в Нарынской области уволен. Уже нашли замену
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Бизнес
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз
Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в&nbsp;Джалал-Абаде. Что это такое? Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в Джалал-Абаде. Что это такое?
12&nbsp;госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику 12 госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику
КИТ-2019. Приложение не&nbsp;панацея, но&nbsp;эффективный помощник в&nbsp;воспитании детей КИТ-2019. Приложение не панацея, но эффективный помощник в воспитании детей