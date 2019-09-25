Отключение воды. Какие школы и детские сады Бишкека завтра не будут работать

В Бишкеке завтра не будут работать школы и детские сады в связи с отключением воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Воду отключат с 9.00 до 15.00 в районе, ограниченном улицами Михаила Фрунзе, Туголбая Ата, Панфилова и Ибраимова в связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «Кок-Джар» и магистральных водоводах.

Воды не будет:

• в лицее № 5, школах № 6, 67, 30, 24, 28, «Звездочка», национальной компьютерной гимназии № 5;

• в детских садах № 145, 178, 35, 124, 61, 31.

Все медицинские центры принимают горожан в штатном режиме, но в центрах семейной медицины № 4, № 10 прекратят забор анализов, а в родильном доме № 1 отменили плановые операции, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.