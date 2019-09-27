09:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Реформа ДПС. Новая патрульная милиция в октябре приступит к работе

Новая патрульная милиция в октябре приступит к работе в Первомайском и частично в Свердловском районах Бишкека. Об этом 24.kg сообщил член отборочной комиссии Тимур Шайхутдинов.

Читайте по теме
Реформа ДПС. Член жюри рассказал, как «очеловечат» новую патрульную милицию
По его словам, остальные районы будут покрываться по мере завершения обучения отобранных сотрудников.

«Оно разделено на этапы. Прошедшие учебу на первом этапе в начале октября получат сертификаты и будут распределены по двум районам. Вскоре состоится третий этап отбора сотрудников», — пояснил Тимур Шайхутдинов.

Он добавил, что обучение будут проходить все набранные по конкурсу. Уточняется, что Академия МВД подготовила специальную трехмесячную программу для сотрудников УПСМ по Бишкеку и 1 октября планируется ее завершение.

По итогам второго этапа конкурса в Управление патрульной службы милиции прошли 223 человека. В УПСМ остались вакантными 249 позиций. На них может подавать любой желающий, у которого имеется военный билет.


Напомним, Управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках пилотного проекта планируется выделить 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.

Базовое обучение должны пройти все: и гражданские, и те, кто уже служит в милиции.
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Реформа ДПС. Член жюри рассказал, как «очеловечат» новую патрульную милицию
Реформа ДПС. Замначальника УОБДД Мирлан Чалыбаев подал в суд на МВД
В Кыргызстане с 1 октября начинает свою службу Патрульная милиция
В Бишкеке новобранцы Патрульной милиции спасли тонувшего в быстротоке мужчину
Нужны честные и порядочные. Объявлен второй конкурс в Патрульную службу милиции
Глупым, толстым, судимым тут не место. Как проходит отбор в Патрульную милицию
Формирование новой патрульной милиции. Конкурс не прошел 61 сотрудник МВД
Формирование новой патрульной милиции: начальник УОБДД не прошел конкурс
Реформа ДПС. Первый экзамен в Патрульную милицию сдали более тысячи человек
Патрульная милиция. Кто станет инспектором и чего ожидать
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из&nbsp;Кыргызстана Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Бизнес
Сотовые телефоны в&nbsp;рассрочку за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисах Megastore Сотовые телефоны в рассрочку за 30 минут от «Бакай Банка» в офисах Megastore
Десять вопросов об&nbsp;СМС-рассылках, которые действительно работают Десять вопросов об СМС-рассылках, которые действительно работают
В&nbsp;сети O!Store стартовала новая СКИДКА на&nbsp;смартфоны В сети O!Store стартовала новая СКИДКА на смартфоны
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз