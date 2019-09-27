Реформа ДПС. Новая патрульная милиция в октябре приступит к работе

Новая патрульная милиция в октябре приступит к работе в Первомайском и частично в Свердловском районах Бишкека. Об этом 24.kg сообщил член отборочной комиссии Тимур Шайхутдинов.
«Оно разделено на этапы. Прошедшие учебу на первом этапе в начале октября получат сертификаты и будут распределены по двум районам. Вскоре состоится третий этап отбора сотрудников», — пояснил Тимур Шайхутдинов.
Он добавил, что обучение будут проходить все набранные по конкурсу. Уточняется, что Академия МВД подготовила специальную трехмесячную программу для сотрудников УПСМ по Бишкеку и 1 октября планируется ее завершение.
По итогам второго этапа конкурса в Управление патрульной службы милиции прошли 223 человека. В УПСМ остались вакантными 249 позиций. На них может подавать любой желающий, у которого имеется военный билет.
По итогам второго этапа конкурса в Управление патрульной службы милиции прошли 223 человека. В УПСМ остались вакантными 249 позиций. На них может подавать любой желающий, у которого имеется военный билет.
Напомним, Управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.
В рамках пилотного проекта планируется выделить 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.
Базовое обучение должны пройти все: и гражданские, и те, кто уже служит в милиции.