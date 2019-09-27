Реформа ДПС. Новая патрульная милиция в октябре приступит к работе

Новая патрульная милиция в октябре приступит к работе в Первомайском и частично в Свердловском районах Бишкека. Об этом 24.kg сообщил член отборочной комиссии Тимур Шайхутдинов.

По его словам, остальные районы будут покрываться по мере завершения обучения отобранных сотрудников.

«Оно разделено на этапы. Прошедшие учебу на первом этапе в начале октября получат сертификаты и будут распределены по двум районам. Вскоре состоится третий этап отбора сотрудников», — пояснил Тимур Шайхутдинов.

Он добавил, что обучение будут проходить все набранные по конкурсу. Уточняется, что Академия МВД подготовила специальную трехмесячную программу для сотрудников УПСМ по Бишкеку и 1 октября планируется ее завершение.

По итогам второго этапа конкурса в Управление патрульной службы милиции прошли 223 человека. В УПСМ остались вакантными 249 позиций. На них может подавать любой желающий, у которого имеется военный билет.



Напомним, Управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках пилотного проекта планируется выделить 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.

Базовое обучение должны пройти все: и гражданские, и те, кто уже служит в милиции.