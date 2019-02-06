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Общество

В Бишкеке создали патрульную милицию

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по созданию управления патрульной службы милиции в рамках пилотного проекта в Бишкеке на 2019-2020 годы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Пилотный проект будет действовать в столице в 2019-2020 годах. На его основе будет приниматься дальнейшее решение о целесообразности преобразования Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД в патрульную службу милиции МВД.

Набор в новую службу будет осуществляться на конкурсной основе.

Все претенденты пройдут обязательное дополнительное обучение. В целях минимизации коррупционных проявлений они будут получать повышенное денежное довольствие.

Кроме обеспечения дорожной безопасности, на вновь создаваемую службу будут возложены обязанности по проведению мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности и пресечение правонарушений, а также оперативное реагирование на поступающие обращения от граждан в рамках службы «102».

Первая группа сотрудников патрульной милиции приступит к исполнению служебных обязанностей с 1 июля.
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