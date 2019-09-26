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Общество

Перестрелка в Кара-Суу. Раненный в ягодицу спортсмен заявил о самостреле

Перестрелки в Кара-Суйском районе Ошской области не было. Об этом раненный в ягодицу Тологон Рахманберди уулу заявил в интервью каналу «Ош пирим».

Со слов пострадавшего, он сам себе выстрелил в ногу.

«Это дело стало резонансным, не знаю, кто это сделал. Между мной и Кылычбеком Саркарбаевым дружеские отношения еще с давних времен. 20 сентября мы решили пообедать, но у нас не получилось. Вечером мы встретились, когда сидели в машине, наш братишка Бекболот сказал, что нашел пистолет. Он попросил его посмотреть, как бывший сотрудник, я согласился. Оказалось, что пистолет заряжен, я случайно выстрелил в себя, а затем меня привезли в больницу», — сказал Тологон Рахманберди уулу.

Напомним, в Кара-Суйском районе Ошской области произошла перестрелка. В милиции сообщили, что инцидент случился между двумя спортсменами — Кылычбеком Саркарбаевым и Тологоном Рахманберди уулу.
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