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Общество

Выборы в Саруу. На женщин оказывали давление, требуя отказаться от мест

На выборах в айыльный кенеш Саруу мужчины оказывали давление на кандидаток. Они пытались воспрепятствовать участию женшин в выборах. Об этом на форуме сообщила гендерный эксперт Банур Абдиева.

«Насколько мне известно, некоторых женщин-кандидатов под давлением заставили подписать обращение в ЦИК о несогласии с квотой. На встречах говорили, что они ничего не умеют, не справятся с обязанностями, график работы не соответствует их образу жизни. Приводили примеры, что женщина не понимает проблему ирригации, с помощью пословиц указывали им на их место», — рассказала она.

Напомним, что 22 сентября в селе Саруу прошли выборы в местный кенеш по квоте 30 процентов в соответствии с новыми поправками к закону о выборах, по которому за женщинами закрепляют  не менее 30 процентов мандатов на выборах в местные кенеши.

Мужчины села Саруу Иссык-Кульской области написали коллективное письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову и торага Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову. Они возмущены 30-процентной квотой для женщин в предвыборных списках во все выборные органы, включая сельские советы. «Где нам взять столько хороших женщин?» — спрашивают мужчины и настаивают на отзыве этой поправки к избирательному законодательству.
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