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Общество

Мужчины села Саруу возмущены квотой для женщин в предвыборных списках

Мужчины села Саруу Иссык-Кульской области написали коллективное письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову и торага Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову. Об этом в Twitter сообщила правозащитница Динара Ошурахунова.  

Мужчины возмущены 30-процентной квотой для женщин в предвыборных списках во все выборные органы, включая сельские советы. «Где нам взять столько хороших женщин?» — спрашивают они и настаивают на отзыве этой поправки к избирательному законодательству.

Напомним, что Жогорку Кенеш в трех чтениях одобрил пакет изменений в закон, регулирующий выборы. Увеличены женская квота и избирательный порог. В 2020 году, чтобы пройти в парламент, партиям необходимо будет преодолеть 9-процентный барьер.
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