Выборы местных депутатов в Саруу: женщины получили больше голосов, чем мужчины

В местный кенеш айыльного округа Саруу избраны шесть женщин. Об этом сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, всего на выборах в местный кенеш Саруу баллотировались 79 человек, из них 16 женщин.

«Мы получили письмо, подписанное 65 кандидатами в депутаты. Они выразили несогласие с 30-процентной квотой для женщин. Были проведены разъяснительные работы. В результате некоторые женщины — кандидаты в депутаты получили больше голосов, чем мужчины», — рассказала Нуржан Шайлдабекова.

По мнению главы ЦИК, роль женщин в местных кенешах зависит не от специальной квоты, а от активности самих женщин.

Ранее стало известно, что мужчины села Саруу Иссык-Кульской области написали коллективное письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову и торага Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову. Они возмущены 30-процентной квотой для женщин в предвыборных списках во все выборные органы, включая сельские советы. «Где нам взять столько хороших женщин?» — спрашивают они и настаивают на отзыве этой поправки к избирательному законодательству.