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Общество

Перевод госклиник на самофинансирование — вынужденная мера

Предлагая перевести три клиники на самофинансирование, правительство официально признает, что национальные центры, научно-исследовательские институты не соответствуют ни по форме, ни по содержанию своему названию. Об этом на круглом столе заявил бывший министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

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«Фактически они не всегда могут конкурировать с частным сектором», — сказал он.

Талантбек Батыралиев считает, что саму инициативу о переходе надо поддержать.

«Но необходимо все скрупулезно просчитать и прописать. В тот же Национальный хирургический центр пациенты поступают в неотложном состоянии. Должны быть гарантии, что они не останутся без помощи», — отметил он.

В то же время бывший министр здравоохранения добавил, что сегодня больные, поступающие в госклиники, фактически оплачивают свое лечение.

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«Расходы пациентов в итоге выше, чем в частных клиниках. А по качеству соответствия нет», — заметил Талантбек Батыралиев.

Он также подчеркнул, что в последние годы снизился и уровень медицинской науки в стране.

«Конечно, есть много вопросов о проекте, однако тем не менее постоянно бояться инициатив нельзя», — заключил Талантбек Батыралиев.

Напомним, что правительственной программой по развитию охраны здоровья населения и системой здравоохранения «Здоровый человек — процветающая страна» предусмотрен в пилотном режиме перевод стационаров, имеющих статус государственных или национальных, на самофинансирование.
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