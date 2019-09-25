Предлагая перевести три клиники на самофинансирование, правительство официально признает, что национальные центры, научно-исследовательские институты не соответствуют ни по форме, ни по содержанию своему названию. Об этом на круглом столе заявил бывший министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.
Талантбек Батыралиев считает, что саму инициативу о переходе надо поддержать.
«Но необходимо все скрупулезно просчитать и прописать. В тот же Национальный хирургический центр пациенты поступают в неотложном состоянии. Должны быть гарантии, что они не останутся без помощи», — отметил он.
В то же время бывший министр здравоохранения добавил, что сегодня больные, поступающие в госклиники, фактически оплачивают свое лечение.
Он также подчеркнул, что в последние годы снизился и уровень медицинской науки в стране.
«Конечно, есть много вопросов о проекте, однако тем не менее постоянно бояться инициатив нельзя», — заключил Талантбек Батыралиев.
Напомним, что правительственной программой по развитию охраны здоровья населения и системой здравоохранения «Здоровый человек — процветающая страна» предусмотрен в пилотном режиме перевод стационаров, имеющих статус государственных или национальных, на самофинансирование.