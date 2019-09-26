Перестрелка в Оше. Раненный в ягодицу спортсмен написал встречное заявление

Раненный в Кара-Суйском районе боец ММА Тологон Рахманберди уулу написал встречное заявление по факту перестрелки. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что к главе Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбеку Саркарбаеву потерпевший претензий не имеет. На основании встречного заявления МРУ Ошской области может прекратить уголовное дело.

В соцсетях распространяется видеоинтервью пострадавшего, где он утверждает, что Кылычбек Саркарбаев невиновен.

Напомним, 22 сентября в Кара-Суйском районе Ошской области произошла перестрелка. Инцидент случился между двумя спортсменами — Кылычбеком Саркарбаевым и Тологоном Рахманберди уулу.