09:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей маршруток

Мэрия Бишкека приглашает водителей частных микроавтобусов перейти на обслуживание муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе.

По ее данным, ранее в ведении муниципалитета были только автобусы и троллейбусы, но недавно запустили еще одно направление — некоторые микроавтобусные маршруты обслуживаются мэрией.

«К нам обратились коллективы маршрутных такси № 107, 114, 270, 227, 131. В этих бусах таблички с указанием направления отмечены дополнительным значком «М», это значит, что маршрутки обслуживаются уже мэрией», — отметили в пресс-службе.

По мнению городских властей, новшество выгодно и пассажирам, и водителям, и муниципалитету.

«Водители муниципального транспорта проходят ежедневный​ медосмотр, работают по маршрутному листу, ежегодно автопарки проходят обязательный технический осмотр. Диспетчеры мэрии постоянно следят за состоянием внешнего вида водителей и чистотой в салонах общественного транспорта», — объяснили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что сейчас водители маршрутных бусов в частных компаниях, по некоторым данным, за обслуживание маршрута платят фирмам более 5 тысяч сомов в месяц без налогов. На муниципальных линиях они будут платить в разы меньше.

Для перехода необходимо написать в мэрию официальное письмо от имени коллектива маршрутной линии.
Ссылка:
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош у водителей маршруток будет единая форма
В Бишкеке два маршрута микроавтобусов стали муниципальными
Маршрут № 175 снова начнет курсировать по улице Кокчетавской
Повышение тарифа на проезд в маршрутках Бишкека. Чиновники еще раз изучат вопрос
В мэрии объяснили, почему центр Бишкека не могут освободить от маршруток
По улице Мамбетова в Бишкеке планируют пустить маршрутку
Бишкекчане жалуются на состояние маршруток. Мэрия беседует с перевозчиками
Бишкекчане вновь жалуются на маршрутки: не открываются окна
Маршрутка со сломанными поручнями ездит в Бишкеке
Бишкекчане жалуются на маршрутки: почему водители пересаживают пассажиров?
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Кристофер Шварц: Бишкек, в&nbsp;который я&nbsp;влюбился, сохранился в&nbsp;микрорайонах Кристофер Шварц: Бишкек, в который я влюбился, сохранился в микрорайонах
Бизнес
MegaCom запустил тарифную опцию &laquo;Социальная&raquo; специально для пенсионеров и&nbsp;ЛОВЗ MegaCom запустил тарифную опцию «Социальная» специально для пенсионеров и ЛОВЗ
КИТ-2019. В&nbsp;Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids КИТ-2019. В Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids
КИТ-2019: Концепт &laquo;Государство как платформа&raquo; интегрирован в&nbsp;приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; КИТ-2019: Концепт «Государство как платформа» интегрирован в приложение «Мой О!»
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл IT-форум &laquo;КИТ-2019&raquo; и&nbsp;отметил лучших из&nbsp;лучших Мобильный оператор О! открыл IT-форум «КИТ-2019» и отметил лучших из лучших