Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей маршруток

Мэрия Бишкека приглашает водителей частных микроавтобусов перейти на обслуживание муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе.

По ее данным, ранее в ведении муниципалитета были только автобусы и троллейбусы, но недавно запустили еще одно направление — некоторые микроавтобусные маршруты обслуживаются мэрией.

«К нам обратились коллективы маршрутных такси № 107, 114, 270, 227, 131. В этих бусах таблички с указанием направления отмечены дополнительным значком «М», это значит, что маршрутки обслуживаются уже мэрией», — отметили в пресс-службе.

По мнению городских властей, новшество выгодно и пассажирам, и водителям, и муниципалитету.

«Водители муниципального транспорта проходят ежедневный​ медосмотр, работают по маршрутному листу, ежегодно автопарки проходят обязательный технический осмотр. Диспетчеры мэрии постоянно следят за состоянием внешнего вида водителей и чистотой в салонах общественного транспорта», — объяснили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что сейчас водители маршрутных бусов в частных компаниях, по некоторым данным, за обслуживание маршрута платят фирмам более 5 тысяч сомов в месяц без налогов. На муниципальных линиях они будут платить в разы меньше.

Для перехода необходимо написать в мэрию официальное письмо от имени коллектива маршрутной линии.