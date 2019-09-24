МВД и инспекторы ГУОБДД должны выплатить Орзубеку Назарову компенсацию

Верховный суд Кыргызстана вынес решение и удовлетворил вердикты первых двух инстанций по иску экс-депутата, чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова. Он подтвердил 24.kg эту информацию.

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По словам истца, по решению суда он получит 256 тысяч сомов, хотя изначальная сумма искового заявления составляла 10 миллионов. Но по новой редакции уголовно-процессуального законодательства размер выплаты ущерба не может превышать 100 тысяч сомов. 156 тысяч сомов Орзубеку Назарову причитается в виде дополнительных компенсационных.

Напомним, что в августе 2017 года дочь Орзубека Назарова Аделина во время езды на мотоцикле с другом врезалась в автомобиль. Мотоциклист скончался на месте. Один из пассажиров машины позднее умер в больнице. Девушка получила травмы. Прокуратура выяснила, что за мотоциклом необоснованно гнались два сотрудника УОБДД, и возбудила уголовное дело в отношении работников милиции.