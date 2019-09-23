Волонтеры собирают книги, чтобы открыть библиотеки в Баткенской области

В Баткенской области, где постоянно происходят приграничные конфликты, волонтеры решили открыть 50 библиотек. Они запустили акцию «Бир адамдан бир китеп» (От одного человека одна книга).

Как объяснил один из координаторов сбора книг Алманбет уулу Нуржигит, акцию запустили с начала года.

«За это время собрано более 30 тысяч книг, открыто в селах разных областей страны около 50 библиотек», — рассказал он.

Сейчас сбор книг продолжается для Лейлекского района, где инициаторы акции хотят открыть библиотеки.

«К сожалению, в регионах не хватает культурных учреждений, хотим людей обеспечить книгами», — отметил Алманбет уулу Нуржигит.

Книги можно приносить в пункты сбора или перечислить деньги на банковский счет или «Элсом».