Без помпы и в тестовом режиме. Мост на улице Токтоналиева открыт

Мост на улице Токтоналиева через реку Ала-Арчу открыт.
Но обычной торжественной церемонии с перерезанием красной ленточки и выступлениями чиновников не было. Китайские рабочие убрали бетонные блоки — это и стало поводом для официального объявления об открытии.
В мэрии признают, что пока мост работает в тестовом режиме. Работы завершены не полностью.
Спуск с моста в северной части в холода станет настоящим испытанием: крутой, выложенный брусчаткой, — зимой он превратится в каток. С южной — преодолеть лестницу может оказаться не под силу людям в возрасте, с ограниченными возможностями и с колясками.
На одном из отрезков моста нет тротуара. Как объясняют в мэрии, из-за реконструкции теплосети его не удается проложить сейчас. Завершить работу обещают в течение месяца.
Напомним, что через мост улица Токтоналиева соединится с улицей Медерова. В мэрии называют это одним из решений по разгрузке потоков автомобилей в направлении север-юг.
Длина моста через реку Ала-Арчу 36 метров, ширина проезжей части — 15 метров, общая ширина моста, включая тротуары, — 21,5 метра. Он построен в рамках первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека».