Без помпы и в тестовом режиме. Мост на улице Токтоналиева открыт

Мост на улице Токтоналиева через реку Ала-Арчу открыт.

Но обычной торжественной церемонии с перерезанием красной ленточки и выступлениями чиновников не было. Китайские рабочие убрали бетонные блоки — это и стало поводом для официального объявления об открытии.

В мэрии признают, что пока мост работает в тестовом режиме. Работы завершены не полностью.

«Вице-мэр Уланбек Азыгалиев перед открытием моста отметил, что не примет работу, пока не будут созданы условия для безопасного передвижения пешеходов, в особенности для людей с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировали в мэрии.

Спуск с моста в северной части в холода станет настоящим испытанием: крутой, выложенный брусчаткой, — зимой он превратится в каток. С южной — преодолеть лестницу может оказаться не под силу людям в возрасте, с ограниченными возможностями и с колясками.

На одном из отрезков моста нет тротуара. Как объясняют в мэрии, из-за реконструкции теплосети его не удается проложить сейчас. Завершить работу обещают в течение месяца.

Напомним, что через мост улица Токтоналиева соединится с улицей Медерова. В мэрии называют это одним из решений по разгрузке потоков автомобилей в направлении север-юг.

Длина моста через реку Ала-Арчу 36 метров, ширина проезжей части — 15 метров, общая ширина моста, включая тротуары, — 21,5 метра. Он построен в рамках первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека».