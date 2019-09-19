Госкомиссия по Кой-Ташу. Действия Курсана Асанова считают незаконными

Заместители министра внутренних дел Памир Асанов и Алмаз Орозалиев отвечают на вопросы госкомиссии по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа.

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В ходе заседания Памиру Асанову задали вопрос о законности действий экс-замглавы МВД Курсана Асанова во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Он ответил, что его коллега не имел права самовольно заходить и перемещать оружие.

«Курсан Асанов самовольно снял с боевого заряда снайперскую винтовку, перезарядил ее и сделал контрольный выстрел. Он не должен был этого делать. Когда следственная группа приехала, не смогла снять отпечатки пальцев. Назначены баллистическая и трасологическая экспертизы, но заключения они еще не дали. Эти действия незаконны, у каждого есть свои функциональные обязанности», — сказал Памир Асанов.

Член госкомиссии Артур Медетбеков сообщил, что после событий в Кой-Таше пропало больше 10 автоматов, 15 пистолетов и более 1,5 тысячи патронов. Он спросил, имеются ли сведения об этом у следствия.

Памир Асанов подтвердил, что оружие действительно пропало, но часть уже возвращена.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.