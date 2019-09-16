Депутаты из Баткена вышли с допроса. Подробности не разглашаются

Депутаты Катранского и Кулундинского айылных кенешей Сапарали Борубаев и Шайырбек Орозалиев вышли с допроса из следственной службы МВД. Об этом 24.kg сообщил Сапарали Борубаев.

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По его словам, он и его коллега Шайырбек Орозалиев дали подписку о неразглашении.

«Нас допрашивали с 10.00, мы только сейчас вышли из следственной службы. Однако, о чем велся разговор, мы сказать не можем. Главное, чтобы наша земля осталась у нас», — сказал Сапарали Борубаев.

Напомним, делегация депутатов местных кенешей Лейлекского района прибыла в Бишкек, чтобы донести просьбу граждан по спорным участкам в Баткенском и Лейлекском районах. Они заявили, о начале строительных работ на двух неописанных участках кыргызско-тажикской границы.