Фильм «Аврора» будет представлять Кыргызстан на «Оскаре»

Оскаровский комитет Кыргызстана выдвинул фильм «Аврора» на соискание премии Американской академии искусств и наук «Оскар». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

Лента «Аврора» режиссера Бекзата Пирматова будет бороться от Кыргызстана за участие в номинации «Лучший иностранный фильм».

В картине представлен санаторий «Аврора» на озере Иссык-Куль, который с советских времен совсем не изменился, и в фильме он подразумевает республику в целом. Действие происходит в один день. Трагичные и в то же время смешные ситуации, в которые попадают герои, отражают главные проблемы страны.

Как рассказал 24.kg автор сценария и режиссер фильма Бекзат Пирматов, это первый фильм из Кыргызстана, который вошел в десятку отобранных из 2 тысяч кинокартин со всего мира для основного конкурса «Новые веяния» главного азиатского кинофестиваля BIFF (Пусан, Южная Корея).

Фильм «Аврора» был включен в конкурсные программы крупнейших международных кинофестивалей: ТIIF (Тромсе, Норвегия), Black Movie (Женева, Швейцария), «Евразия» (Нур-Султан, Казахстан). Картина также получила приз за лучшую режиссерскую работу на международном кинофестивале «Серебряный Акбузат» (Уфа, Россия).

В ролях: Альбина Имашова, Марат Амираев, Болот Тентимишев, Бактыбек Мамытов, Женишбек Назаралиев, Дина Джейкоб, Жылдызбек Касейнов, Кумар Жалилов.

Церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2019 год состоится 9 февраля 2020-го в Лос-Анджелесе. Специальное жюри киноакадемии позже отберет фильмы для шорт-листа.