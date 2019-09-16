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Общество

В Бишкеке уволили водителя троллейбуса, выгнавшего пожилую пассажирку

В Бишкеке уволили водителя троллейбуса, выгнавшего пожилую пассажирку. Об этом сообщили в мэрии столицы.

«Водитель Б.А. уволен, старший водитель получил выговор, директор депо также получил взыскание», — сообщили в мэрии и принесли извинения за случившееся.

Напомним, накануне в группе black_list.kg в Instagram появилось видео инцидента.

Автор отметил, что пассажирку выгнали из-за того, что водителю показалось, что от нее плохо пахнет.

«Когда остальные стали возмущаться, водитель нецензурно обещал «выкинуть всех», — написал он.
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