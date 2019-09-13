Поздравь бывшего. В день рождения Атамбаева организуют точку по сбору пожеланий

В честь дня рождения бывшего президента Алмазбека Атамбаева его сторонники проведут мирную акцию. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, сторонники Атамбаева оставили в мэрии Бишкека уведомление о проведении мероприятия в парке Горького 17 сентября 2019 года.

«Там же будет организована точка по сбору пожеланий и поздравлений, которые передадим самому Алмазбеку Шаршеновичу. Приглашаем всех горожан и гостей столицы», — написала Кундуз Жолдубаева.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.