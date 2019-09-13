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Общество

Внимание, водители! В связи с забегом «Сохраним снежного барса» улицы перекроют

В воскресенье, 15 сентября, в Бишкеке состоится международный благотворительный забег «Сохраним снежного барса». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 7.00 частично перекроют движение в квадрате, ограниченном проспектами Манаса и Чуй, улицами Абдрахманова/Байтика Баатыра и Иманалиева. Улицы будут открывать сразу же за бегунами», — отметили в мэрии.

14 сентября с 7.00 до 18.00 будет перекрыт отрезок проспекта Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик в связи с подготовкой компании Nomad Sport к проведению марафона.

 
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