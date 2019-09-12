Омурбек Текебаев требует привлечь к ответственности Алексея Модина: он лгал

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев рассказал 24.kg, что обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении российского бизнесмена Алексея Модина.
Отметим, граждане Российской Федерации Алексей Модин и Леонид Маевский были главными свидетелями обвинения по уголовному делу Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.
«Все, что рассказал Модин, — совершеннейшая ложь, и я могу это доказать. Он должен понести наказание за свою клевету», — добавил Омурбек Текебаев и пояснил, что это не месть, а восстановление справедливости и заслуженная реабилитация.
Как стало известно 24.kg, Алексей Модин уже был допрошен. Его также ожидает очная ставка с Омурбеком Текебаевым. Отметим, по новому уголовному законодательству за дачу ложных показаний Алексею Модину грозит до трех лет лишения свободы.
21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.