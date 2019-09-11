В городе Ош братья Матраимовы проведут турнир по кулатуу эртаймаш

В Оше 15 сентября пройдет турнир Всемирной федерации национальной борьбы «Кулатуу эртаймаш ММА» (WEF). Об этом сообщили в спортивном клубе EREM, который и организует соревнования.

По его данным, в турнире примут участие бойцы из России, Узбекистана, Украины, Азербайджана и Беларуси. Директором EREM является Руслан Матраимов (брат Райымбека Матраимова, известного как Раим-миллион. — Прим. 24.kg).

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Отмечается, что в EREM преподают олимпийские виды спорта: бокс, художественную гимнастику, дзюдо, таэквондо, ушу. Боев без правил нет.

Напомним, 1 мая в Кара-Суйском районе Ошской области прошел турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов». Поприветствовать Раима-миллиона приехали депутаты парламента и первый вице-премьер Кубатбек Боронов.

Отметим, ГСБЭП с января проверяет имущество Райымбека Матраимова. Ранее журналисты «Азаттыка» провели расследование и выяснили, что Матраимов якобы вывел из страны $700 миллионов. Однако подтверждения этому эпизоду Финпол пока не нашел. Проверка продолжается.