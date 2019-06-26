Вывод $700 миллионов. Финпол получил от журналистов только часть материалов

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) обратилась с открытым письмом к журналисту Али Токтакунову с просьбой предоставить следствию все имеющиеся у него банковские документы о выводе крупных сумм денег из Кыргызстана, о чем он рассказал в своем расследовании. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

В ходе досудебного производства по расследованию о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и для объективного исследования обстоятельств дела и установления причастности экс-заместителя ГТС Райымбека Матраимова к озвученным в публикации фактам следствие получило разрешение Первомайского районного суда о выемке в «Азаттык Медиа» и непосредственно у Али Токтакунова банковских документов.

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«Постановление суда о выемке сотрудниками ГСБЭП вручили «Азаттык Медиа», после чего следствию передали только часть озвученных материалов, а именно копии платежных документов на $4 миллиона. Следствие до сих пор не получило необходимые материалы, продемонстрированные во время передачи Али Токтакуновым, со ссылкой на различные обстоятельства. Основные документы, показанные в видеосюжете, оригиналы банковских платежей о выводе свыше $200 миллионов так и не переданы следствию, в связи с чем это создает определенные препятствия для исследования указанных обстоятельств и принятия решения по ним», — подчеркнули в ГСБЭП.

«ГСБЭП обращается к Али Токтакунову выполнить свои обязательства и помочь следствию, как это указано в законодательстве Кыргызстана. Служба параллельно проводит все необходимые следственные действия и анализирует огромный пласт документов, по которым в ближайшее время представят предварительные итоги», — заключили в ведомстве.