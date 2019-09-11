Европейский суд отказал в возврате Кыргызстану активов Алмаза Абекова

Европейский суд уже дважды отказал Кыргызстану в выдаче активов Алмаза Абекова в Европе. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, изучение обстоятельств дела в Европейском суде показало, что не было беспристрастности. Поэтому в удовлетворении заявления кыргызской стороны было отказано. Обжаловать решение Кыргызстан может до 19 сентября 2019 года.

«Алмаза Абекова должны были допросить еще весной. Но из-за следователя ГКНБ этого не произошло. Следователь отказал в присутствии адвоката во время допроса. В ответ на это Алмаз Абеков отказался от дачи показаний. Европейский суд учел эти обстоятельства. Мы считаем, что следователь вел себя так с подачи своего начальника Султана Токтогонова», — рассказал Икрамидин Айткулов.

Суд решил, что официальные кыргызские власти вели себя недобросовестно и пытаются ввести в заблуждение Европейский суд. Они не обеспечили равного доступа к правосудию.

«Европейский суд признал, что суд в Кыргызстане не является независимым и самостоятельным органом. Он зависит о президента, потому что глава государства утверждает судью в должности, и он же освобождает его. Кроме того, бывший президент Алмазбек Атамбаев не раз заявлял, что лично контролирует дело Алмаза Абекова. Суд в своем решении обратил внимание, что Алмазбек Атамбаев обвиняется сейчас в коррупции», — подчеркнул адвокат.

Экс-советника компании MegaCom Алмаза Абекова приговорили к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества за экономические преступления. Он должен выплатить 91 миллион сомов в пользу сотового оператора. Бывший глава ЗАО Азамат Мурзалиев получил 12 лет, директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда получил восемь лет, но он уже условно-досрочно освобожден.

В феврале 2019 года Верховный суд пересмотрел уголовное дело экс-советника главы ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Судебная коллегия под председательством судьи Лепеса Темирбекова изменила приговор Бишкекского горсуда. Окончательно Алмазу Абекову назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.