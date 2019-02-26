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Общество

Дело MegaCom. На десять лет снизили срок наказания Алмазбеку Абекову

Верховный суд пересмотрел уголовное дело экс-советника главы ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) Алмазбека Абекова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Стало известно, что судебная коллегия под председательством судьи Лепеса Темирбекова изменила приговор Бишкекского горсуда.

«Окончательно Алмазбеку Абекову назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Известно, что защита бывшего директора MegaCom Азамата Мурзалиева отозвала надзорную жалобу», — сказали редакции.

Напомним, что в 2017 году бывший советник главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбек Абеков получил по совокупности предъявленных обвинений 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также с него должны взыскать в пользу сотового оператора 91 миллион сомов.

Бывшего главу компании Азамата Мурзалиева суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда проведет в колонии восемь лет. Суд признал их виновными по всем инкриминируемым деяниям. Аман уулу Кенжебека условно-досрочно освободили.
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