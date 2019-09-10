Скандал с бланками загранпаспортов. Суд удовлетворил жалобу Garsu Pasaulis

Бишкекский городской суд сегодня удовлетворил жалобу компании Garsu Pasaulis на решение Межрайонного суда. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

«Решение первой инстанции, которым был удовлетворен иск компании Mühlbauer ID Services GmbH, отменено», — сказал Бакытбек Жумашев.

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Напомним, что в мае Межрайонный суд столицы отменил победу в тендере по закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Постановлением суда решение о победе ЗАО Garsu Pasaulis в тендере на производство новых биометрических паспортов для Кыргызстана признано недействительным.

Ранее компания Mühlbauer ID Services GmbH подала в Межрайонный суд иск к ГРС и департаменту госзакупок Минфина об отмене тендера.

В ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила Garsu Pasaulis.