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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (441)

Суд по модернизации ТЭЦ. О чем писал министр Абдылдаев президенту Атамбаеву

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В суде дает показания экс-министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. Гособвинители поинтересовались, обязательна ли была рекомендация китайской стороны — назначить единственным исполнителем проекта по модернизации ТЭЦ именно ТВЕА. «Я думаю, если бы эта рекомендация не была исполнена, то не было и контракта», — пояснил Эрлан Абдылдаев.

Подсудимый — бывший премьер Сапар Исаков спросил, помнит ли экс-министр содержание служебного письма, которое отправил президенту Алмазбеку Атамбаеву. Свидетель ответил, что письмо касалось непосредственно подготовки соглашения с Китаем, в частности с китайским «Эксимбанком», относительно модернизации ТЭЦ.

Эрлан Абдылдаев проинформировал главу государства, что китайская сторона сама выбрала подрядчика (ТВЕА) и таково было условие. 

«Я не знаю о переговорах относительно участия СМЕС, наверное, это вопросы больше к профильным ведомствам. Но по официальным каналам в МИД рекомендации выбрать СМЕС не поступали. Я не помню такого», — подчеркнул Эрлан Абдылдаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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