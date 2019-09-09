Суд по модернизации ТЭЦ. О чем писал министр Абдылдаев президенту Атамбаеву

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Подсудимый — бывший премьер Сапар Исаков спросил, помнит ли экс-министр содержание служебного письма, которое отправил президенту Алмазбеку Атамбаеву. Свидетель ответил, что письмо касалось непосредственно подготовки соглашения с Китаем, в частности с китайским «Эксимбанком», относительно модернизации ТЭЦ.
Эрлан Абдылдаев проинформировал главу государства, что китайская сторона сама выбрала подрядчика (ТВЕА) и таково было условие.
Эрлан Абдылдаев проинформировал главу государства, что китайская сторона сама выбрала подрядчика (ТВЕА) и таково было условие.
«Я не знаю о переговорах относительно участия СМЕС, наверное, это вопросы больше к профильным ведомствам. Но по официальным каналам в МИД рекомендации выбрать СМЕС не поступали. Я не помню такого», — подчеркнул Эрлан Абдылдаев.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.