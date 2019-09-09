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Общество

Бывший глава АКС ГКНБ Бектен Сыдыгалиев — фигурант дела о коррупции

Экс-директор Антикоррупционной службы ГКНБ Бектен Сыдыгалиев является фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что бывший глава АКС, который на днях станет депутатом парламентской фракции «Кыргызстан» вместо Насыра Мусаева, проходил по делу о незаконной миграции. 

Сообщается, что дело возбуждено в декабре 2016 года по статьям 204-1 (организация незаконной миграции), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР. В августе 2017 года чиновникам администрации мэрии, АРИС, МИД и ГКНБ предъявили обвинения в коррупции. 

Отмечается, что дело имеет гриф «совершенно секретно». Подробности не разглашаются.

«Дело направили в Первомайский районный суд. Однако приговора нет, так как решением суда его направили на доследование. Вместе с Бектеном Сыдыгалиевым по делу проходят еще пять человек. Сейчас дело расследует Военная прокуратура», — сообщили редакции.

Уголовное дело возвращено для восполнения пробелов следствия. Сообщается, что следствие не нашло достаточных доказательств причастности экс-главы АКС.  

Сам Бектен Сыдыгалиев оказался недоступен для комментариев. 
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