Суд над экс-мэрами. Юрист TBEA вымогал взятку у стройкомпании

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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В суде допрашивают свидетелей по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Бывший директор ОсОО «Альто групп» Памир Умурзаков сообщил, что предоплату за строительство учебного заведения на счет компании в размере $1 миллиона внесла китайская сторона.

У свидетеля поинтересовались, кто давал указание о перечислении. Адвокаты отметили, что в своих показаниях он говорил, что решение принято на уровне мэрии.

«Возможно, меня неправильно поняли. Я говорил, что после подписания договора было совещание в муниципалитете. Была производственная необходимость закупить материалы для строительства в Китае», — сказал Памир Умурзаков.

Адвокат Виталий Остриков спросил, кем выступала в трехстороннем договоре мэрия.

«Она вела технический надзор и предоставляла участок», — ответил свидетель.

«Как грантодатель не выступала, финансирование не выделила?» — уточнил юрист.

Памир Умурзаков ответил отрицательно.

В ходе судебного заседания выяснилось, что с компании «Альто групп» юрист китайской стороны вымогал взятку.

«Юрист со стороны ТВЕА требовал с нас денежные средства или якобы контракт с нами разорвут. Но у меня доказательств и свидетелей нет, он намекал, чтобы мы что-то дали», — пояснил свидетель.

Подсудимый акционер «Альто групп» Куван Шаршекеев добавил, что директор говорил ему об этом. Фирма отказалась вносить какие-либо средства.

Кроме того, он спросил у свидетеля о своем участии в строительстве школы.

«Я, как учредитель, принимал участие в финансовой части строительства?» — спросил обвиняемый.

«Нет. У меня было недовольство, что, как акционер, вы не вникали в вопрос, а проблем было много», — ответил Памир Умурзаков.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.