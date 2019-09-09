Суд над экс-мэрами. Компания построила школу «без учета своей прибыли»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают свидетелей по эпизоду со строительством школы в «Калыс-Ордо».

Один из учредителей компании, строящей учебное заведение, Нурдин Шакиров сообщил, что во время совещания в мэрии экс-градоначальник Кубанычбек Кулматов просил их построить школу «без учета своей прибыли».

«Посовещавшись с другими учредителями, мы согласились. Хотя и коммерческая организация, но и мы делаем хорошие дела», — сказал он.

Нурдин Шакиров добавил, что в 2015 году ушел из компании.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.