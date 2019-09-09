12:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (150)

Суд над экс-мэрами. Компания построила школу «без учета своей прибыли»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают свидетелей по эпизоду со строительством школы в «Калыс-Ордо».

Один из учредителей компании, строящей учебное заведение, Нурдин Шакиров сообщил, что во время совещания в мэрии экс-градоначальник Кубанычбек Кулматов просил их построить школу «без учета своей прибыли».

«Посовещавшись с другими учредителями, мы согласились. Хотя и коммерческая организация, но и мы делаем хорошие дела», — сказал он.

Нурдин Шакиров добавил, что в 2015 году ушел из компании.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
Ссылка:
просмотров: 464
Версия для печати
Материалы по теме
Суд над экс-мэрами. На какие средства строили школу в «Калыс-Ордо»
Суд над экс-мэрами. Тайырбек Сарпашев подтвердил законность строительства школы
Суд над экс-мэрами. Адвокаты обжалуют продленный срок задержания подзащитных
Суд над экс-мэрами. Обвиняемых оставили под стражей
Суд над экс-мэрами. Все обвиняемые должны быть на свободе, считает адвокат
Дело «Дастана». Защита просит обеспечить явку пострадавших
Дело «Дастана». За что Албеку Ибраимову выплатили вознаграждение в $150 тысяч
Суд над экс-мэрами. Как земельный участок хозяев сменил
Суд над экс-мэрами. Нервные срывы подсудимых и обед по расписанию
Суд над экс-мэрами. В разделении уголовных дел снова отказано
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Я&nbsp;действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом Алмазбек Атамбаев: Я действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом
Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в&nbsp;СИЗО и&nbsp;контейнерная школа в&nbsp;Нарыне Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в СИЗО и контейнерная школа в Нарыне
Драка возле супермаркета. Активисты на&nbsp;митинге требуют отставки главы МВД Драка возле супермаркета. Активисты на митинге требуют отставки главы МВД
Алмазбек Aтамбаев: Я&nbsp;недостаточно критически подошел к&nbsp;изучению преемника Алмазбек Aтамбаев: Я недостаточно критически подошел к изучению преемника
Бизнес
Технология 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Увеличены емкость и&nbsp;охват в&nbsp;регионах Технология 4G LTE от О!. Увеличены емкость и охват в регионах
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»