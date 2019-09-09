Поправки в Закон «О госзакупках», или Как депутаты целую отрасль убили

Государство должно стремиться улучшить жизнь своих граждан. В Кыргызстане же складывается впечатление, что власть имущие наоборот делают все, чтобы отстаивать интересы только узкой группы людей.

24.kg разбиралось, как депутаты и правительство внесли поправки в один закон и чуть не убили целую отрасль.

Полиграфисты бьют тревогу

Речь о поправках в Закон «О государственных закупках». В январе 2019 года депутаты Жогорку Кенеша внесли изменения, и отныне разрешение на изготовление и персонификацию специальных государственных бланков, кроме паспортов граждан КР и водительских удостоверений, получили исключительно госпредприятия, или компании с госдолей не менее 51 процента.

В апреле правительство своим постановлением определило такие компании: ОАО «Учкун», ОсОО «Гознак» и ГП «Типография».

На первый взгляд ничем плохим это нововведение для кыргызстанцев обернуться не может. Однако на деле депутаты и министры одним росчерком пера, в противоречие существующим законам, без какого-либо анализа и изучения мировой практики определили дальнейшую судьбу целой отрасли в государстве: крупнейшие полиграфические предприятия бьют тревогу.

Из года в год отрасль все больше приходит в упадок из-за лоббирования государственными органами интересов отдельных лиц и сложностей выдерживания конкуренции с иными субъектами в рамках Таможенного союза, априори находящихся в более выгодных условиях. представители полиграфических компаний

По их словам, изменения в закон внесены без общественного обсуждения. «Понадобилось совсем немного времени для того, чтобы внесенные изменения в закон показали себя на практике. Как обычно происходит в нашей стране, законы принимаются без элементарного учета опыта прошлых лет. Так, по результатам тендера, проведенного в мае 2019 года Государственной регистрационной службой на закупку по изготовлению и (или) персонификации документов государственного значения и специальных государственных бланков для Министерства образования и науки КР, победителем стало ОАО «Учкун» — организация, государственная доля участия которой составляет 77,36 процента», — отмечают полиграфисты.

Печально известный «Учкун»

Об итогах этого тендера говорить излишне. Скандалы с ошибками в аттестатах, когда более 95 тысяч бланков пришлось переделывать за счет средств компании с государственной долей участия. Плюс дополнительные личные расходы родителей выпускников на повторное удостоверение документов и срывы предстоящих поездок за границу и поступления в зарубежные вузы.

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Выпускники вузов получили дипломы с опозданием и тоже с ошибками. В дипломах КТУ имени Раззакова неправильно указали QR-код. Это ставит под срыв возможное трудоустройство выпускников университета, поскольку посредством этого кода работодатель может проверить подлинность представленного ему документа об окончании вуза.

Студенты из Индии и Пакистана, которые из-за срыва сроков изготовления дипломов ОАО «Учкун», пропустили своевременное прохождение процедуры нострификации документов и были вынуждены нести дополнительные расходы, связанные с возвращением на родину.

Это могло обернуться международным скандалом. В любой цивилизованной стране такие случаи недопустимы.

При этом в ОАО «Учкун» не признавали свои недоработки и выпускников заставляли оформлять заявления о возврате бракованной печатной продукции и указывать ошибки, которые имелись в документах с тем условием, что только они и будут исправлены. По сути, на выпускников возложили обязанность выполнения работы корректоров.

Необходимо обратить внимание, что в объявлении тендера одним из особых условий договора было указано, что перед утверждением образцов документов об образовании исполнитель обязан провести экспертизу образцов в Государственной судебно-экспертной службе при ПКР на соответствие техническим спецификациям. Проводило ли такую экспертизу ОАО «Учкун», будучи организацией с государственной долей участия? Сомневаемся.

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Иначе как можно объяснить последующие мероприятия по дополнительным затратам, переделке бракованных документов и показательному увольнению сотрудников организации.

Удивительный подход. Учитывая, что любую другую типографию на месте ОАО «Учкун» привлекли бы к максимально допустимой ответственности, включили в список неблагонадежных поставщиков и закрыли доступ к участию в государственных закупках.

Это уже далеко не первая ситуация, когда ОАО «Учкун», несмотря на имеющийся статус, позволяет себе подобного рода безответственный подход к выполнению работ. Чего стоили нашим соотечественникам разбирательства по поводу бракованных свидетельств о рождении?! Ведь даже официального извинения им так никто и не принес.

Кто скрывается за маской «ГОЗНАК»?

Невозможно оставить без внимания так нечаянно всеми забытую компанию — второго скандально известного в прошлом участника государственных закупок — ОсОО «Гознак» (ранее национализированное ОсОО «Континет принт». — Прим. 24.kg), также являющееся организацией с государственной долей участия в размере 65 процентов.

Следует отметить, что ОсОО «Континет принт», прославившееся своей сомнительной репутацией, ранее было замечено в халатном подходе к выполнению работ в рамках тендеров по изготовлению в том числе специальных государственных бланков.

Кроме того, несмотря на имевшиеся долги перед государством и занесение в черный список, ОсОО «Континет принт» продолжало принимать участие в тендерах.

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Уже забыт скандал недавнего прошлого, когда компанией несанкционированно были отпечатаны бюллетени для голосования в избыточном количестве. В любой другой стране подобного рода действия могли запросто быть расценены как угроза безопасности и обернуться для виновных лиц неблагоприятными последствиями. Однако выборы прошли, и ситуация забылась.

Тем не менее ОсОО «Континет принт», несмотря на национализацию и смену фирменного наименования, продолжает применять в своей деятельности схожую тактику.

Согласно открытым данным, размещенным на сайте Минюста, по юридическому адресу ОсОО «Гознак» зарегистрировано ОсОО «Деловая стратегия». Основной вид деятельности этой организации — предоставление услуг по подготовке к печати и тиражированию.

С даты своего открытия и до настоящего дня ОсОО «Деловая стратегия» является чуть ли не единственным претендентом и победителем всех тендеров и закупок, которые проводит ОсОО «Гознак».

Указанную информацию легко проверить на официальном портале государственных закупок.

Получается, у ОсОО «Гознак» проблемы с оборудованием, точнее его просто нет. И компания берет его в аренду за миллионы сомов у молодой и «стремительно развивающейся» частной фирмы, зарегистрированной весной этого года.

Возникает резонный вопрос: способно ли предприятие с госдолей качественно, своими силами, с минимальными затратами и с обеспечением государственной безопасности изготавливать специальные государственные бланки на арендованном у обычной частной компании оборудовании?

А в ответ тишина

Третья компания, которую правительство назначило уполномоченным органом для участия в госзакупках по изготовлению специальных государственных бланков, — госпредприятие «Типография» при управлении делами президента и правительства КР.

Из открытых источников известно, что эта компания не имеет такого богатого опыта участия во всевозможных скандалах, как две указанные выше. «Типография» ведет свою деятельность не так интенсивно. В тендерах участвует редко и без особого энтузиазма. И способно ли оно также обеспечить качественное изготовление специальных бланков, вопрос остается открытым.

Следует отметить, что представители печатной отрасли, обеспечивающие тысячами рабочих мест граждан и обязательными отчислениями государство, с самого начала были обеспокоены принятыми нововведениями. Но на их письма и обращения в государственные органы получили лишь отписки. Ни Жогорку Кенеш, ни правительство не постарались подойти к ситуации объективно и рационально.

Последняя надежда — президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. К нему взывают крупнейшие полиграфические компании страны. И надеются быть услышанными.