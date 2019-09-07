В Бишкеке два маршрута микроавтобусов стали муниципальными. Об этом 24.kg сообщил директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП) Нурлан Койчубаков.

По его словам, летом на предприятии создали коммерческую колону.

«Все желающие, кто хочет работать, могут приходить к нам. В мэрию с коллективным письмом обратились водители маршрутов № 227 и № 131. Мы с каждым заключили договор. Таким маршрутам присваиваем букву М», — рассказал Нурлан Койчубаков.

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Он добавил, что водители должны выполнять ряд требований как к транспортному средству, так и к своему внешнему виду.

«Микроавтобус должен быть более-менее новым, в договорах прописаны штрафы, если водители не поддерживают в салонах чистоту», — отметил он.

Нурлан Койчубаков добавил, что в предприятие поступило еще одно заявление от водителей маршрута № 111.

«Мы не закрываем частные маршруты, но предлагаем работать с нами. Водители оплачивают за пользование линии 1 тысячу сомов в месяц с одного микроавтобуса. У частных перевозчиков ставки выше, поэтому переходят к нам», — отметил он.

В то же время, по словам Нурлана Койчубакова, поскольку конкурсы на маршруты между частными фирмами не проводятся несколько лет, они не платят муниципалитету за их использование.