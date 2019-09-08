Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, спектакли, семинары

6-22 сентября. Цирк-шапито Circusland

В программе «Империя хищников» персидские леопарды, пумы, африканские пантеры. Помимо хищников, будут собачьи аттракционы, попугаи, павлины-альбиносы, гигантские питоны, шоу-балет, гимнасты, акробаты, клоуны, эквилибристы и жонглеры.

ТРЦ «АЮ Гранд», 19.00.

31 августа — 30 сентября. Фотовыставка о достижениях Кыргызстана

Жителей и гостей столицы ждет фотодокументальная выставка, посвященная успехам страны.

Площадь Ала-Тоо.

28 августа — 29 сентября. Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР»

Выставка посвящена советскому изобразительному искусству 1930-1990-х годов. Представлены работы художников Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

6 сентября — 30 сентября. Выставка «Эскерме»

Заслуженный деятель культуры Нурганыш Асанова — одна из первых художников прикладников. При создании произведений ей помогали воспоминания из детства, вышитые еще мамой туш-кийизы, чудесные сплетения чия, незабываемые ала-кийизы.

Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева, 15.00 (открытие).

10 сентября. Презентация книг Назиры Джуман

Состоится презентация книг «Последнее кочевье пилигрима» — произведение совместившее в себе несколько литературных жанров — «Сказки олененка «Эрдене» — крупный отечественный проект современной детской литературы.

Дом кино миени Ч.Айтматова, 15.00.

10 сентября. Семинар «Простые правила здоровья»

Общий хирург и ургентный терапевт Эрмек Исмаилов расскажет о простых правилах здоровья. Приходите задать интересующие вопросы.

ОlolohausErkindik, 19.00.

11 сентября. Семинар «Покупаем собственную недвижимость в ипотеку»

Семинар поможет разобраться, что такое ипотечный кредит, что нужно знать перед получением ипотечного кредита, как рассчитать свои финансовые потоки, как накопить деньги на первоначальный взнос, как получить возврат налогов от государства и многое другое. Запись по телефону 0776682305.

Тренинг-центр KICB, 16.00.



12 сентября. Лекция «Аян. Проявление и предназначение»

Аян түш, аян сөз, аян алуу, аянга кабылуу, аян дааруу — эти понятия надо рассматривать по отдельности, потому что в нашем мировоззрении понятие аян многогранно и в каждом случае проявляется по разному, соответственно и предназначения разные.

Отель «Достук», 18.30.

12 сентября. Драма «Земля Эльзы» (Россия)

Спектакль прежде всего о любви и о женском счастье. Герои спектакля — обычные люди, которых в первую очередь волнуют бытовые проблемы. Они заняты собственным благополучием и не замечают, что лишают себя чего-то более важного.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

12 сентября. Кинопремьеры

«Пункт назначения: Смайл» (ужасы). В руки к старшекласснице Берд, работающей в антикварном магазине, попадает винтажный фотоаппарат Polaroid. Девушка тут же делает снимок коллеги, а позже подруга вытаскивает ее на вечеринку, где все тоже очень любят фотографироваться. В этот же вечер Берд узнает, что парень из магазина мертв, а когда погибает и хозяйка вечеринки, Берд начинает догадываться, кто умрет следующим.

«Дорогой папа» (комедия). Владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери, которую он бросил, когда ей было два года.

«Птичий дозор» (мультфильм). Стриж Ману растет в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей.

«Стриптизерши» (комедия). Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план, как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

«Королевские каникулы» (мультфильм). Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.

13 сентября. IT-конференция

Спикеры обсудят гиперконвергенцию, кибербезопасность, сетевые и инфраструктурные решения, IT-решения для бизнеса и корпоративные сервисы, HARDWARE. Регистрация по ссылке.

Hyatt Regency, 8.30-21.00.

12-13 сентября. Дни Японии в городе Караколе

В программе концерт группы барабанщиков «Ооэдодайко» и дуэта «Суши», демонстрация боевых искусств, образовательная презентация для школьников и студентов, мастер-классы по каллиграфии, оригами, игре на барабанах тайко, показ фильма «История о самурае-кулинаре: правдивая история любви» и много другое.

Культурно-эстетический центр «Толкун», Иссык-Кульский областной музыкально-драматический театр имени К.Джантошева, ИГУ имени К.Тыныстанова.

13 сентября. Комедия «Две смешные истории о любви» (Россия)

В исполнении самых ярких и характерных актеров сюжеты Антона Чехова не только уморительно смешны, но и невероятно точны, узнаваемы, обаятельны.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.