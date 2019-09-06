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Общество
Сюжет: ЧП в армии (242)

Ослепшего на один глаз пограничника врачи отказываются признать инвалидом

Ослепшего на один глаз в результате избиения солдата Погранслужбы Кубанычбека Молдалиева члены национальной медицинской экспертной комиссии отказываются признать инвалидом. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, медики считают, что состояние военнослужащего может улучшиться, а зрение в ходе проведения операции восстановиться. «То, что у Молдалиева пошло осложнение на второй глаз, врачей, похоже, не волнует. И потом, никто не может дать гарантию, что даже после операции военнослужащий станет зрячим», — отметила Азиза Абдирасулова.

В настоящее время дело находится в суде. Кубанычбек Молдалиев не намерен отзывать заявление и отказываться от материальных претензий. Он требует от обвиняемого моральной компенсации в размере 1 миллиона сомов.

В Военной прокуратуре заметили, что потерпевший не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.
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