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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (191)

Дело Айткулова. Потерпевший на очной ставке заявил, что не знаком с юристом

Адвокат Икрамидин Айткулов рассказал 24.kg, как проходила очная ставка с заявителем.

По его словам, человек, написавший на него заявление в милицию, подтвердил на следственном мероприятии, что никогда не видел прежде юриста и не знаком с ним лично. «Он является братом моего бывшего подзащитного, которому грозило 17 лет лишения свободы. Он был объявлен в розыск. Я убедил его явиться в суд, то есть способствовал свершению правосудия, помог ему, а этот мой бывший клиент меня же назвал мошенником, мол, я присвоил незаконно, ничего не сделав, деньги. И подослал своего брата подать на меня заявление. Оно было передано в милицию еще в январе прошлого года. По сути, уже все сроки вышли. И тут вдруг возбуждается дело, начинается следствие. Абсурд просто!» — сказал Икрамидин Айткулов.

Уверен, что давление на меня началось после того, как я стал защитником Курсана Асанова.

Икрамидин Айткулов

Он также добавил, что ГУВД поспешило с заявлением о завершении расследования по его уголовному делу. «Как они могут передавать материалы в прокуратуру, если не были рассмотрены в ходе следствия мои ходатайства? Это грубое нарушение», — подчеркнул юрист.

Ранее Раушан Айткулова (Качиева-Рыкунова) прокомментировала обвинения Абдымалика Мырзаева.

Напомним, Икрамидина Айткулова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, адвокат взял у клиента $5 тысяч 500 и не вернул. Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставку замминистра Курсана Асанова. Решением суда его отпустили под домашний арест. 
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