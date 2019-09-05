Новый закон о рекламе превратит Бишкек в пестрый билборд

Новый закон приведет к засилью коммерческой рекламы в Бишкеке. Столичный муниципалитет просит депутатов Жогорку Кенеша отклонить законопроект. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее данным, в документе предлагается, что размещаться наружная реклама будет на основании гражданско-правового договора — соглашения между органом местного самоуправления и физическими или юридическими лицами.

В этом случае снова никто не будет отвечать за рекламу в городе.

«Предприниматели, как и раньше, будут согласовывать размещение в одном месте, заключать договоры с управлениями земельных ресурсов, муниципального имущества — в другом, а единого контролирующего органа не будет», — отметили в муниципалитете.

В мэрии считают, что исключение нормы о выдаче разрешения на размещение билбордов органами МСУ приведет к засилью коммерческой рекламы, из-за чего пострадает художественное оформление столицы.

В декабре 2018 года утвердили новую структуру муниципалитета, в которой появилось предприятие «Бишкекреклама». Его создали для наведения порядка в сфере размещения и распространения рекламы на территории города.

Правила размещения билбордов в Бишкеке на основании Закона «О статусе столицы» утверждает городской кенеш, а мэрия контролирует их соблюдение.

«Однако органы МСУ могут решать вопросы размещения рекламы в порядке, установленном законодательством», — подчеркнули в муниципалитете.

Принятие закона не позволит мэрии полностью выполнять задачи и функции. В связи с этим столичный муниципалитет просит депутатов Жогорку Кенеша принять возражения президента к документу и отклонить его.