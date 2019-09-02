Экс-глава ОАО «Электрические станции» вышел на свободу

Экс-глава ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев, осужденный на 4,5 года по уголовному делу по аварии на ТЭЦ, вышел на свободу.
По словам адвоката Бактыбека Жумашева, Кадырбаев освобожден по истечении срока. В суд по делу о модернизации ТЭЦ экс-глава ОАО «Электрические станции» приглашен как свидетель.
Отметим Узак Кадырбаев, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов получили разные сроки.
Они не признали свою вину и отметили, что виноват технический персонал ТЭЦ, а обвинения в причинении ущерба не подкреплены никакими доказательствами.
По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся и два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.