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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (431)

Экс-глава ОАО «Электрические станции» вышел на свободу

Экс-глава ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев, осужденный на 4,5 года по уголовному делу по аварии на ТЭЦ, вышел на свободу. 

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По словам адвоката Бактыбека Жумашева, Кадырбаев освобожден по истечении срока. В суд по делу о модернизации ТЭЦ экс-глава ОАО «Электрические станции» приглашен как свидетель. 

Отметим Узак Кадырбаев, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов получили разные сроки.

Они не признали свою вину и отметили, что виноват технический персонал ТЭЦ, а обвинения в причинении ущерба не подкреплены никакими доказательствами.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся и два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.
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