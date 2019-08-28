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Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (40)

Суд над экс-мэрами. Албека Ибраимова допросили в ГСБЭП

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

В начале судебного заседания адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев сообщил, что его подзащитного вчера доставили в ГСБЭП в качестве свидетеля. Юрист заявил протест на действия суда и Финпола, поскольку его подзащитного доставили на допрос без уведомления.

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По словам Сергея Слесарева, ГСБЭП направила письмо в суд, чтобы допросить Албека Ибраимова по какому-то делу. «Суд разрешает, не уведомив ни меня, ни моего подзащитного», — сообщил юрист.

Он отметил, что о допросе они узнали, когда Албека Ибраимова вывезли из СИЗО.

Сергей Слесарев добавил, что его подзащитный не стал отвечать на вопросы. Следующий допрос должен состояться 29 августа.

Судебный процесс отложили на 30 августа из-за неявки одного из адвокатов.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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