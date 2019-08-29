Очередной скандал в Минобразования. Bновь учебники

Министерство образования вновь может оказаться в центре скандала. Выпуск адаптированных российских учебников по математике авторов М.Моро и других, похоже, обернется неприятной историей. Минобразования объявило тендер на поставку, хотя эксклюзивное право печатать их в Кыргызстане есть только у одного издательства.

Ошибки и поиски виновных

О выпуске адаптированных учебников ведомство сообщило в марте 2019 года. Тогда оно рапортовало, что подписало с АО «Издательство «Просвещение» меморандум о сотрудничестве по вопросам книгоиздания.

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Событие было занесено в копилку заслуг министра образования Гульмиры Кудайбердиевой. Ведь прошлый массовый выпуск учебников закончился фиаско: куча ошибок срывы сроков поставки, финансовые нарушения . Вспомнил о нем и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства, посвященном готовности образовательных организаций к новому, 2019/20 учебному году.

«Отсутствие планирования работы по разработке и экспертизе учебно-методических комплексов привело к ежегодному неэффективному освоению средств, выделяемых из республиканского бюджета на издание школьных учебников», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сама Гульмира Кудайбердиева все замечания и критику в свой адрес игнорирует, будто ее это не касается.

Дескать, соглашение со Всемирным банком на выпуск книг и контракты с типографиями подписали до ее назначения. А значит, с нее и взятки гладки. Участники процесса — типографии, издательства, Кыргызская академия образования, Минобразования — стали перекладывать вину друг на друга. В итоге пострадали ученики 5-6-х классов.

Теперь министр заговорила о кардинальном изменении процедуры книгоиздания. По ее мнению, новое положение позволит избежать повторения ситуации с выпуском некачественных учебников.

Основное новшество — авторские права переходят к издательствам, и они несут полную ответственность за качество.

Министерство образования же выступает только заказчиком.

Такой формат поддержали и книгоиздатели. Они считают, что это положительно скажется на разработке и выпуске учебников, позволит растить собственных авторов, а также бороться с контрафактом.

Соблюсти правила игры

Скандал с учебниками выявил еще одну проблему. В Кыргызстане катастрофически не хватает авторов. Чтобы временно закрыть брешь, Министерство образования и приняло решение об адаптации ряда российских пособий. Начать решили с начальной школы — учебника по математике авторов М.Моро и других. По нему занимаются во многих учебных заведениях страны.

Тендер на закупку 289 тысяч адаптированных учебников для 1-2-х классов с русским, кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения и методических пособий к ним объявили 5 августа. Потратить планируется почти 91 миллион сомов. Поставить их готовы две компании. Но эксклюзивное право на издание от «Просвещения» есть только у ОсОО «Аркус».

Как объяснил руководитель компании Иван Фадин, права на многие учебники приобретают у разных российских издательств, чтобы потом выпускать их на законных основаниях.

«В начале года подписали договор с «Просвещением». Он дает нам право на адаптацию под наши образовательные стандарты и издание. Учебники делаем в первую очередь для себя. В хороших продуктах есть потребность нашей системы образования, и мы адаптируем их для нашего рынка», — объяснил он.

По его словам, подписание меморандума не связано с получением эксклюзивного права.

Иван Фадин отметил, что к ним не обращалось ни одно из местных издательств с вопросом возможности перепечатать учебник.

Он добавил, что небольшая партия уже отпечатана. В случае проигрыша в тендере они поступят в свободную продажу. Если же победу присудят им, то будет выпущен необходимый тираж.

Добиться комментария от Министерства образования не удалось. В ведомстве думают над ответом на один простой вопрос: «Зачем надо было устраивать представление с тендером, если право принадлежит только одному издательству?». Ведь закон о госзакупках позволяет в таком случае приобрести право на выпуск учебника напрямую у владельца авторских прав.

Но в ведомстве, как обычно, предпочли хранить молчание в надежде, что буря вновь пройдет мимо. Сколько еще Гульмира Кудайбердиева таким образом будет пытаться уладить скандалы, которые с завидным постоянством разгораются вокруг вверенного ей министерства?