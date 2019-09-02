Мэрия разоблачила сотрудника, продавшего муниципальные квартиры

Начальник управления муниципального имущества (УМИ) Нурдин Тынаев разоблачил сотрудника управления Э.А., который незаконно завладел средствами граждан, продав им муниципальные квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, работник подделал протокол аукциона по реализации муниципального имущества — восьми квартир, расположенных по адресу: улица Московская, 191. Он получил деньги за «проданные» муниципальные квартиры и скрылся.

Муниципальные квартиры не продаются, а передаются нуждающимся горожанам или сдаются в аренду.

В муниципалитете добавили, что факт обнаружили 1 сентября, после чего Нурдин Тынаев обратился с заявлением в ГУВД столицы.

«Преступление зарегистрировано в журнале ЕРПП, возбуждено уголовное дело. Сотрудник объявлен в розыск», — отметили в мэрии.

Известно, что Э.А. проработал в УМИ около 1,5 месяца.