Иск экс-спикера к Kyrgyztoday. Эксперты выявили элементы клеветы и оскорблений

Готовы результаты очередной экспертизы на публикацию в кыргызскоязычном издании Kyrgyztoday. Статья, отметим, стала предметом судебного спора между экс-спикером парламента Ахматбеком Келдибековым и информационным ресурсом.

Читайте по теме Судебный иск экс-спикера ЖК к журналистам. Завершена лингвистическая экспертиза 24.kg представитель интересов бывшего нардепа Гуля Рыскулова, эксперты выявили в статье элементы оскорбления, клеветы и ущемления чести и достоинства.

«Тем самым лингвисты подтвердили, что наши материальные претензии в 1 миллион сомов обоснованны. Отзывать их мой доверитель пока не собирается. Заседание назначено на следующую неделю», — подчеркнула юрист.

Адвокат добавила, что истец требует также официального опровержения от автора статьи и извинений.

Напомним, Ахматбеку Келдибекову не понравилась публикация на сайте, где указано, что он коррупционер. Истец утверждает, что это клевета, поскольку суд снял с него обвинения по этой статье.