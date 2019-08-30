Как выглядит новый парк в Бишкеке

Сегодня в Бишкеке открылся новый парк. Он расположен на улице Масалиева между проспектом Ч.Айтматова и улицей Токтоналиева.

В церемонии приняли участие президент Сооронбай Жээнбеков, мэр Бишкека Азиз Суракматов, чиновники муниципальных служб и горожане.

Фотографии пресс-службы мэрии Бишкека.

В парке есть парковка с северной стороны почти на 200 автомобилей, установлено современное освещение, построены два общественных туалета, топиарий, детский лабиринт, современная воркаут-площадка, две детские площадки с безопасным покрытием, около 150 скамеек, лепные фигуры героев сказок и мультфильмов.

Строительство парка обошлось бюджету города в 82 миллиона сомов.