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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (426)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокаты просят допросить Алмазбека Атамбаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе заседания защита экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева заявила ходатайство о вызове на допрос бывшего президента Алмазбека Атамбаева. По словам юристов, он не раз делал политическое заявление о том, что все решения, в том числе о выборе подрядчика, принимал он сам.

Кроме того, адвокаты просят вызвать на допрос бывших вице-премьер-министров Токона Мамытова, Олега Панкратова и Джоомарта Оторбаева. В ходатайстве упоминается и Дуйшенбек Зилалиев, который на момент принятия решения о модернизации ТЭЦ был председателем Госкомитета промышленности и недропользования. На допрос просят вызвать бывшего директора Госагентства лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова и сотрудника ГАООСиЛХ Евгения Барыкина, который рассматривал ТЭО модернизации ТЭЦ.

В списке значатся бывшие и действующие депутаты  Омурбек Текебаев, который выступал в ЖК по ратификации кредитного соглашения, Ахматбек Келдибеков, он был председателем парламентского комитета по бюджету и финансам, и Улан Примов (руководил депутатской группой), а также бывший сотрудник аппарата правительства Алтынбек Эргешов, эксперт Лев Васильев и председатель правления электрических станций Сагындык Дордоев.

По мнению защиты, указанные свидетели могут повлиять на установление истинных обстоятельств дела, а также на решение о виновности или невиновности Жанторо Сатыбалдиева.

По делу о модернизации ТЭЦ обвиняемыми проходят бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Они содержатся в СИЗО ГКНБ. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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