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Общество
Сюжет: Безопасный город (376)

Не секрет. МВД открыто сотрудничает с китайской компанией CEIEC

В МВД прокомментировали информацию относительно сотрудничества с китайской компанией CEIEC в сфере обеспечения общественной и дорожной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующее распоряжение о сотрудничестве премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал еще 4 марта. 

В рамках соглашения между МВД и CEIEC будут сотрудничать в вопросе по внедрению круглосуточного видеонаблюдения. Это необходимо для обеспечения общественной безопасности.  

Установленные камеры смогут распознавать лица. Китайская компания отвечает за доставку оборудования, монтаж, настройку в командном центре, оказание консультаций по установке аппаратуры.

Уточняется, что деньги из государственного бюджета тратить на это не будут.  
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